В Белом доме проходит встреча Байдена и Зеленского

В Вашингтоне начались переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«В период празднования 30-летия независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче. Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы – чтобы она была целостной, свободной и мирной», – цитирует «Интерфакс» Байдена в начале переговоров с Зеленским.

Президент Украины выразил благодарность США за полученные более 2 млн доз вакцины от коронавируса. «Хочу поблагодарить, что сразу после нашего разговора по телефону Соединенные Штаты отправили в Украину более двух миллионов доз. Это для сохранения жизни украинцев. Это очень важно», – сказал Зеленский.