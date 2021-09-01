В число победителей премии стран БРИКС вошел экологический проект En+ Group

En+ Group удостоена премии стран БРИКС по достижению целей по устойчивому развитию в 2021 году за экологический проект «360». Из пяти стран-участниц БРИКС лишь две российские компании были удостоены этой награды.

Проект «360» победил в категории «Чистая вода», ведь главная цель проекта ― защита озера Байкал и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий. В 2021 году «360» запустил свой 11-ый сезон, который проходит по трем направлениям: онлайн-экомарафон, эко-акции у водоемов в городах присутствия предприятий компании – Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, а также традиционная уборка мусора на Байкале, которая будет организована для муниципальных образований, расположенных непосредственно возле озера.

«Мы очень рады такой высокой оценке нашего проекта «360» жюри конкурса BRICS Solutions for SDGs Awards. У конкурса строгий отбор, и попасть в шорт-лист – уже было достижением. Проект «360» второе десятилетие набирает все большее количество участников, что не может не радовать. Он узнаваем и любим в регионах присутствия En+ Group. Мы благодарны всем участникам проекта и уверены, что дальше «360» будет только набирать обороты. Так держать!», - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

За 11 лет к акциям проекта «360» присоединилось порядка 148 тыс. эковолонтеров. С их помощью было убрано более 4500 тонн мусора, который в дальнейшем был утилизирован и частично переработан. Кроме того, усилиями волонтеров были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы и обустроены станции кольцевания птиц.

En+ Group регулярно выступает организатором крупных экологических акций. Приоритетное место экологических проектов в социальной политике компании определил в свое время ее основатель Олег Дерипаска. По словам промышленника, мы не можем оставаться в стороне от глобальных экологических процессов, что происходит сейчас в мире и давно пришла пора не рассуждать, а действовать. «Фактор №1 сейчас – это экология. В нашей стране требования по экологии сильно занижены, их нужно поднять», - рассказывал он еще в 2007 году.