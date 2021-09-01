В московское метро с 15 октября начнут пускать по лицу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 октября на каждой станции московского метро начнет работу система оплаты с помощью распознавания лица FacePay, сообщает ТАСС.

«Сегодня [FacePay] работает на трех станциях метрополитена. Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. <...> 15 тыс. [человек] за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», – сказал Собянин на втором федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание».

Мэр столицы отметил, что внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц. «Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете [в систему]. Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит "Окей, это Ваня Иванов, проходи", и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты "Тройка", как вы хотите», – сказал Собянин.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в самое ближайшее время в российской столице будет внедрена система беспилотников.

Об этом на втором федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание» заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, тема беспилотников сейчас очень модная. В частности, градоначальник подчеркнул, что сегодня в городе беспилотники тестируются почти во всех видах транспорта, на дорогах, в метро, пригородных поездах и трамваях, передаёт РИА Новости.

«За беспилотниками, наверное, будущее. Я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах. Но, тем не менее, такая система тестируется. И я думаю, что, конечно, она будет внедрена Москве повсеместно», – резюмировал.

Ранее сообщалось, что грузовые беспилотные автомобили поедут по трассе М11 «Нева» в 2024 году. Они будут следовать в общем потоке машин, имея в кабине пилота-контролера. Однако вмешиваться он будет только при угрозе аварийной ситуации.

До 2024 года трасса М11 «Нева» будет оборудована необходимой инфраструктурой для безопасного движения беспилотных грузовиков всех автопроизводителей.

В пилотном проекте примут участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» предприятия «КАМАЗ», «Национальные Телематические Системы», СберАвтоТех, «Деловые линии», Globaltruck и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК). Соглашение между компаниями и министерством было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). К проекту «Беспилотные логистические коридоры» будут подключать и других участников.

Подробно об этом читайте в материале Expert.ru «По трассе М11 запустят грузовые беспилотники».