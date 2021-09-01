В Москве определили застройщика для реорганизации части промзоны «Алтуфьевское шоссе» - заммэра Ефимов

В Москве состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Победитель, специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат», создаст на территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» современный квартал с высокотехнологичным производством, жильем и социальной инфраструктурой. Стоимость проекта составит более 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Аукцион начался в 10 часов утра 31 августа и продлился почти 20 часов. Наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат», который входит в группу компаний AFI Development. Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту «Индустриальные кварталы». В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону «Коровино» приняли участие 5 потенциальных инвесторов и стоимость контракта выросла с 22 млн рублей до 201 млн рублей. Вчера в торгах участвовали 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз, с 37 млн рублей до 3,2 млрд рублей», — отметил заместитель мэра.

Решение о комплексном развитии территории приняли в декабре 2020 года. На данный момент на территории бывшей промзоны расположены объекты, принадлежащие 16 разным юридическим лицам.

Правообладатели земли могли в течение шести месяцев подать документы на реализацию проекта КРТ, но не проявили инициативы, пояснили в правительстве. В результате был объявлен аукцион. Как показывает практика, механизм торгов повышает интерес инвесторов к проекту, помимо аукционов в ближайшее время планируется проведение конкурсов.

Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью почти 30 га. Объем частных вложений превысит 45 млрд рублей. Инвестор сможет возвести объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. Это позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест.

Организатором аукциона выступил столичный департамент конкурентной политики. Победителю аукциона предложат заключить соответствующий договор. В случае его отказа право на заключение договора перейдет компании, занявшей второе место.

«В результате аукциона цена права на заключение договора выросла более чем на 8,5 тысячи процентов. Торги проходили в электронной форме, что обеспечило высокий уровень конкуренции, конфиденциальность самой процедуры и возможность участия региональных компаний. Всего в ходе торгов было подано 2118 предложений. Участвовали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени», — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Проект «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. Благодаря проекту город может вовлекать в оборот фактически заброшенные территории.