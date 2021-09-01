В России снизился объем денежной массы

Объем денежной массы в России по состоянию на 1 августа Центробанк оценил в 59,38 трлн рублей. За месяц этот показатель сократился на 0,3% (на 204,3 млрд рублей), однако за год денег в стране стало больше на 4,692 трлн рублей. Это следует из публикации на сайте регулятора.

По данным ЦБ, доля наличности на 1 августа составляла 21,79% (12,939 трлн рублей). За месяц этот показатель увеличился на 1,2% (152,2 млрд рублей) и на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На депозитах в российских банках население хранит 45,15% своих средств, что составляет 26,811 трлн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 0,5% (128,8 млрд рублей), за год этот показатель вырос на 3,3%. При этом финансовые и нефинансовые (кроме кредитных) организации сняли со своих счетов за месяц 485,1 млрд рублей.

Как писал Expert.ru, Банк России сформировал пилотную группу из 12 банков для испытания цифрового рубля. Как сообщается на сайте ЦБ, прототип платформы для третьей формы национальной валюты планируется разработать до декабря текущего года, а в январе 2022-го начнется ее тестирование. Цифровой рубль Центробанк планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег: наличной и безналичной. Он должен обеспечить решение пяти ключевых задач: возможность доступа к цифровому кошельку через любую финансовую организацию; повышение скорости расчетов; возможность расплачиваться за товары и услуги в офлайн-режиме; упрощение создания инновационных сервисов и снижение транзакционных издержек.

