Олимпийским призерам в Москве вручили автомобили BMW

Ключи от 77 автомобилей BMW победителям и призерам прошедшей Олимпиады вручил замглавы Совета безопасности РФ и председатель попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев Дмитрий Медведев. Церемония состоялась на Ивановской площади Кремля, сообщает ТАСС. Ранее в Георгиевском зале олимпийских чемпионов поздравил президент Владимир Путин.

Золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3 различных комплектаций. Как пояснил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, комплектация зависела от уровня и количества завоеванных наград. Вместо номеров на машинах временно установили именные таблички — их можно будет использовать до регистрации в ГИБДД.

Всего российским олимпийцам вручили 77 автомобилей, из них 31 — золотым медалистам.

Ранее в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин поздравил спортсменов с успехом на Олимпиаде и выразил благодарность их тренерам, родным и друзьям, чья поддержка помогала двигаться к заветному пьедесталу.

Ранее Expert.ru сообщал, что Россия заняла пятое место в медальном зачете на Олимпиаде. В активе российской сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

На Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной. По итогам Игр команда РФ вышла на четвертое место в общем медальном зачете.

