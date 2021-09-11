Tesla запатентовала лазерные дворники

Специалисты компании Tesla изобрели лазерные дворники для своих электромобилей. Устройство устанавливается в нише над капотом и выпускает лазерные лучи, которые буквально сжигают обнаруженные загрязнения. Об этом сообщает издание Gizmodo.

«Заявка на изобретение была подана в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) еще 10 мая 2019 года, и наконец на этой неделе патент Tesla на "Импульсную лазерную очистку от мусора, накопившегося на стеклянных воерхностях в транспортных средствах" была одобрена», — сообщает издание.

Система работает интеллектуально: при обнаружении загрязнения она направляет параллельно поверхности лобового стекла луч, который сжигает грязь. Основным преимуществом разработки специалисты называют полную автономность — устройство работает автоматически и не требует от водителя никаких действий. Традиционные же стеклоочистители, по их мнению, не только требуют усилий по вкючению-выключению, но и своим движением отвлекают от дороги.

Однако некоторые эксперты считают, что выпускаемый лазер может быть опасен для человека, поэтому очистка стекол электромобиля должна происходить лишь когда поблизости нет людей, но в этом случае система будет бесполезна в дороге.

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