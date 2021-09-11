Ученый обвинил Киев в нашествии медуз в Азовском море

Перекрытие Украиной воды из Днепра, которая поступала в Северо-Крымский канал, а оттуда в залив Севаш, усугубило экологическую ситуацию в Азовском море, одним из проявлений которой стал быстрый рост популяции медуз. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин.

«Необходимы хорошие холодные зимы, большое снегонакопление, чтобы меньше испарение было и больше пресной воды поступало в море. Вот от этого зависит численность медуз», — заявил Дудкин.

Ранее соленость в заливе Сиваш, по его словам, составляла 23-28 промилле, а сейчас она — 120-180 промилле. По солености Азовского моря в 2021 году был побит исторический рекорд — больше 15 промилле, то есть 15 г соли на литр воды. В поверхностном слое Черного моря, там, где оно примыкает к Азовскому, соленость — 17 промилле, то есть по этому показателю они уже почти сравнялись, считает зоолог.

Дудкин подчеркнул, что рост популяции медуз в Азовском море наблюдается уже третий год. Но виновато в этом не только перекрытие Днепра. Он пояснил, что в бассейне Дона, который является основным источником пресной воды для Азовского моря, в последние годы выпадает гораздо меньше осадков, а также снизился объем влаги, который аккумулировался там в зимний период.

Днем ранее губернатор Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в срыве курортного сезона на Азовском море из-за нашествия медуз. В числе причин он назвал строительство Крымского моста, в результате чего был нарушен природный ландшафт Черного моря, и повышение солености Азовского моря, которое, по его мнению, произошло из-за снижения поступления пресной воды из Дона.

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