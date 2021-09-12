Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают блогеры на рекламе в Instagram

Специалисты компании Yoloco по запросу РБК проанализировали аккаунты блогеров и рассчитали среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте Instagram. Самыми высокооплачиваемыми оказались актеры и шоумены с числом подписчиков в несколько миллионов. Кроме того выяснилось, что мужчины в Instagram зарабатывают больше женщин, а услуги блогеров Санкт-Петербурга рекламодателям обходятся дороже всего.

«Самыми высокооплачиваемыми, по результатам исследования, стали актеры, продюсеры и шоумены, у которых количество подписчиков превышает 2 млн: одно сообщение у такого блогера стоит около 200 тыс. рублей с НДС», — сообщает РБК.

Реклама в сториз у юмористов и стендаперов, имеющих 1–2 млн подписчиков стоит в среднем 62,7 тыс. рублей.

Авторы исследования обратили внимание, что блогеры-мужчины в среднем могут претендовать на более высокий доход от рекламы. Аналитики связывают это с их меньшим количеством, что приводит к дисбалансу спроса и предложения. Например, мини-блогеры-мужчины в среднем зарабатывают за одну рекламу 9,5 тыс. рублей, тогда как женщины — на 2 тыс. рублей меньше. У топовых блогеров это разница более ощутима — 173 тыс. против 118 тыс. рублей.

Также выяснилось, что топовые блогеры из Санкт-Петербурга в среднем на 13% дороже, чем из Москвы (173 тыс. против 150 тыс. рублей). Эксперты полагают, что «питерская школа блогерства» более креативна и за счет этого оценивается выше.

Компания привела примеры самых высокооплачиваемых российских блогеров. Так, певец Алишер Моргенштерн, имеющий в Instagram 7,6 млн подписчиков, получает за одну рекламную сториз порядка 2 млн рублей. На втором месте — блогер Александра Митрошина с 2,5 млн подписчиков. Она рассказывает о своей жизни, феминизме, путешествиях и спорте, стоимость рекламы на ее странице может достигать 1 млн рублей. Замыкает тройку лидеров блогер Дина Саева, публикующая в основном свои фотографии. Она имеет 7,5 млн подписчиков и доход в 600 тыс. рублей за один рекламный ролик.

Как писал Expert.ru, стоимость рекламы у блогера зависит от его популярности и аудитории. Так, реклама у 17-летней американки Лорен Грей с 47 млн подписчиков в TikTok стоит около 200 тыс. долларов. В России есть свои звезды-тиктокеры: например, Дина Саева, обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного TikTok, набрала 14 млн подписчиков и, по данным Forbes, менее чем за год заработала десять миллионов рублей. Другой популярный российский тиктокер, Рахим Абрамов (восемь миллионов подписчиков), по его словам, в месяц зарабатывает около миллиона рублей чистой прибыли. Примерно столько же зарабатывает и Даня Милохин (7,2 млн подписчиков), недавно появившийся на обложке GQ, — правда, сам блогер уточняет, что речь идет о прибыли, которую он, помимо TikTok, получает еще и от рекламы в Instagram и YouTube.