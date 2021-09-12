Bloomberg сообщил о неожиданной угрозе климатическому соглашению

Рост цен на солнечные панели, который с начала года составил 16%, может стать угрозой для реализации Парижского соглашения по климату. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Rystad Energy.

«Рост цен на солнечные панели угрожает замедлить переход на чистую энергию, необходимую для сдерживания изменения климата», — говорится в публикации.

По данным Rystad Energy, солнечные панели подорожали в основном из-за роста цен на поликремний и серебро. Ситуацию усугубляют ограничения, связанные с пандемией, которые привели к резкому росту цен на некоторые ключевые сырьевые материалы.

Дальнейшее повышение цен может ограничить спрос в ближайшие несколько лет и удержать поставщиков солнечных панелей от увеличения производственных мощностей, полагают эксперты Bloomberg.

Сейчас отрасль производит панели совокупной мощностью 330 гигаватт. К 2035 году этот показатель должен вырасти как минимум до 1,2 тыс. гигаватт, чтобы удержать повышение температуры в указанных в парижском соглашении параметрах. Но с учетом того, что коэффициент загрузки заводов в прошлом году снизился до 58%, у производителей сейчас мало стимулов для расширения производства.

Как писал Expert.ru ранее, переход к «зеленой» энергетике обойдется налогоплательщикам в 15 трлн долларов в течение 30 последующих лет. Четыре пятых этой астрономической суммы уйдет на возобновляемые источники энергии. Кроме инвестиций в производство энергии ветра и солнца, большие расходы понадобятся на охрану окружающей среды. Переход на возобновляемую энергию приведет также к небольшой золотой лихорадке в добывающем секторе. Для производства и энергии ветра и солнца необходимо очень много металлов и других минералов, без которых не построить ветряные турбины и солнечные панели.

