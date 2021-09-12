Британцев начали заманивать на работу в офис пивом и попкорном

После пандемии не все сотрудники британских компаний стремятся выйти на рабочие места в офисы. Поэтому руководители некоторых фирм начали устраивать для своих работников пивные фестивали, бесплатные обеды и дарить подарки, чтобы убедить их вернуться, пишет The Guardian.

«Корпорация лондонского Сити поприветствовала сотрудников, вернувшихся на свои рабочие места, организовав для них бесплатный бирфест. Это мероприятие, где коллеги получили возможность пообщаться друг с другом за пинтой пива и тарелкой уличной еды», — сообщает издание.

Почти трем тысячам сотрудников инвестиционной компании Fidelity International предложили целую неделю получать бесплатные завтраки, фрукты, сладкую вату и попкорн, только бы они вышли на свои рабочие места. Бесплатые завтраки до конца октября были обещаны и 1,3 тыс. сотрудников юридической компании Slaughter and May.

Один из самых щедрых подарков своим сотрудникам предложила компания PwC, специализирующаяся на предоставлении услуг консалтинга и аудита. 22 тысячи ее сотрудников получат дополнительные 1000 фунтов стерлингов, кроме того, компания перейдет на гибридный режим работы, когда в офис нужно будет приходить только два или три дня в неделю.

Как писал Expert.ru, работа в офисе раздражает почти две трети россиян. Спокойно к своей работе относятся только 5% граждан, показал опрос, в котором приняли участие жители городов-миллионников. 46% из тех, для кого работа вызывает негативные чувства, раздражителем назвали взаимоотношения с коллегами. При этом у 34% респондентов раздражение вызывает их непосредственный руководитель. На третьем месте находится шум и разговоры в офисе (19%). Войны за кондиционер вызывает негативные чувства у 11%. 12% опрошенных заявили, что их раздражают коллеги, которые пренебрегают ношением масок, 6% участников опроса наоборот раздражают люди в масках.

