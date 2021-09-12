Финская журналистка была шокирована «апокалиптичным» Норильском

Металлы, которые добывают в Норильске, бесценны для электромобилей и энергетики будущего, однако тяжелая промышленность являет постоянную экологическую угрозу для жизни горожан. Финская журналистка Анна-Лена Лаурен в своей статье для шведского издания Dagens Nyheter попыталась разобраться, что удерживает людей в этом городе.

«Этот город построили узники ГУЛАГа, для иностранцев он закрыт, а управляет им один из самых богатых олигархов России», — начала рассказ журналистка, сразу обозначив свою беспристрастность.

Она написала про бескрайнюю тундру, про сильные морозы и ветра, из-за которых дома строят под углом друг к другу, чтобы жители могли спокойно передвигаться. Про то, что попасть в Норильск можно только самолетом, так как сюда не проложены ни шоссе, ни железные дороги.

Особое внимание она уделила аварии на норильской ТЭЦ 2020 года, в результате которой в реку вылилась 21 тонна дизтоплива. Журналистка встретилась с бывшим экологическим инспектором Росприроднадзора Василием Рябининым, который рассказал ей, что Норникель не только крупнейшей в мире производитель никеля, но и первый по выбросам диоксида серы, который выпадает потом в тундре кислотным дождем.

«Диоксид серы даже пахнет по-особенному — кисло и жгуче. Хочется кашлять, хотя не понимаешь почему. Когда ветер дует с завода, этот запах зависает над Норильском прозрачным невидимым газом. От него першит в горле и щекотно в носу», — написала Лаурен.

Журналистка не отрицает, что тяжелая промышленность работает на благосостояние города. И местные жители, с которыми она разговаривала, не хотят уезжать отсюда, несмотря на экологию. В первую очередь, они не хотят лишиться стабильной работы и высокой зарплаты. При этом, на цены в норильских магазинах Лаурен почему-то не обратила внимание.

Вывод в ее статье делает эколог Рябинин, который уверен, что мир не нуждается в таких объемах добычи никеля. По его словам, автомобильная промышленность производит машины, которые «через несколько лет ломаются и приходится покупать новые». Поэтому, по его мнению, развитые страны с продвинутым природоохранным законодательством тоже отчасти повинны в происходящем в Норильске.

Как писал Expert.ru, после разлива солярки, компания Норникель была уличена в том, что сливала в тундру, а значит и в реки, содержащую тяжелые металлы техническую воду из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики. Также компания сообщила о разливе 44,5 тонн керосина, которая произошла из-за лопнувшего трубопровода, а затем ей пришлось объяснять причины и последствия разлива оборотной воды на территории Надеждинского завода. Не исключено, что такого рода сообщения будут появляться и дальше, поскольку Норникель попал в фокус зрения властей и общественности, и любые нарушения, которые раньше могли бы остаться не замеченными, будут предаваться гласности.

