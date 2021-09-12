Лукашенко рассказал, о чем до ночи говорил с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на второй части встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле они обсудили много конкретных вопросов — от строительства объектов до поставок вооружения, передает агентство БелТА.

«Чтобы не задерживать журналистов, мы сначала обсудили главные вопросы — основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы — энергетика, газ, нефть и так далее. А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили и затянула нас конкретика. От строительства объектов, в том числе космодрома Восточный, заканчивая вопросом вооружений», — рассказал Лукашенко.

Он уточнил, что после того, как белорусы построили школу в Воронеже, поступили предложения о строительстве и других социальных объектов еще на $100 млн.

Также Лукашенко сообщил, что страна планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд.

«Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Владимир Путин рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал, где мы хотим поставить эти комплексы», — добавил президент Белоруссии.

Пятая с начала года встреча Путина и Лукашенко прошла 9 сентября в Москве.

Как писал Expert.ru, по итогам трехчасовых переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко дали совместную пресс-конференцию. Путин заявил, что стороны согласовали все 28 программ по Союзному государству. Предполагается интеграции валютных систем двух стран, налоговой системы, рынке труда, создание единого рынка нефти и нефтепродуктов и едином рынке электроэнергии. Кроме того, президент России заявил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, а до 1 декабря 2023 будет подписан договор о едином рынке газа.