Уже 30 лет есть куда прийти в несчастье и получить помощь

В этом году исполнилось тридцать лет современной церковной благотворительности и 30 лет Синодальному отделу по благотворительности.

Это история о тысячах спасенных жизней, измененных судьбах, разрешенных тупиках. История о добре, которое делается руками обычных людей — волонтеров, сестер милосердия, неравнодушных жертвователей, приходских священников, руководителей и вдохновителей социальных проектов — которые все вместе составляют Церковь.

Человек оказывается из-за какого-то внезапного несчастья — пожара, ограбления, обмана — на улице без денег, документов, без понимания, где можно найти крышу над головой. Или женщину бросает жених, узнав о её беременности, а отношения с родителями давно и сильно испорчены. Ей срочно нужно найти пристанище, поддержку, понимание, как пережить самые сложные месяцы беременности. Или многодетная мама, у которой не хватает денег на самое необходимое для своих детей.

Таких историй мы получаем десятками каждый день. За каждой историей — жизнь, личность, сложный путь, индивидуальная история. История, когда человек в одиночку не может справиться со своей бедой и ему необходимо протянуть руку помощи.

Милосердие — одно из важнейших проявлений христианской жизни. Одновременно с этим милосердие — это взаимная радость: от разрешения сложной ситуации и от возможности сделать жизнь другого человека легче, светлее, счастливее. К этому по мере своих возможностей и сердечного устремления призван каждый.

Руководитель нашего Синодального отдела епископ Пантелеимон любит говорить: «Радость умножается делением». Это может показаться странным, но это действительно так. Отдавая, ты получаешь еще больше, чем имел раньше. Ты обретаешь радость, мир и любовь в своем сердце.

Возрождение церковной благотворительности в современном виде началось в 90-е годы — в советское время Церкви было запрещено заниматься благотворительностью. Вместе с возрождением Церкви появилась возможность восстановить в России традиции помощи самым обездоленным — тем, кому уже просто некуда обратиться за поддержкой.

Церковь всегда была важнейшим организатором благотворительности — будь то период Древней Руси или Российской империи. Первые социальные учреждения на Руси были созданы при участии Церкви. При монастырях открывались странноприимные дома, богадельни, лечебницы. Заботой Церкви с давних времен была помощь вдовам, питание и кров для нищих, помощь детям-сиротам.

С 1991 года — года создания Синодального отдела по благотворительности и социальному служению — сформировались разнообразные направления помощи: помощь бездомным, женщинам, которые стоят на грани аборта, малоимущим многодетным семьям, пожилым, людям с инвалидностью, нарко- и алкоголезависимым, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, паллиативная помощь. В церковной среде появляются современные НКО, которые реализуют передовые технологии помощи.

Один из таких проектов — Центр Святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге. Это единственный в стране открытый центр, который является альтернативой колонии для подростков, совершивших уголовные преступления. У таких подростков появляется шанс на нормальную благополучную жизнь. Центр выпустил более 400 человек, и менее 20% совершили повторные правонарушения.

Или, например, в Пензе многодетная приемная мама Мария Львова-Белова, съездив в европейские страны, создала по самым современным стандартам уже три проекта сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. Буквально в эти дни она открывает новые два объекта в уникальном арт-поместье для людей с инвалидностью «Новые берега». Там уже живут 40 человек из 9 регионов России.

В уникальном арт-поместье для людей с инвалидностью «Новые берега» живут 40 человек из 9 регионов России.

Социальная работа в Церкви — на особом контроле Святейшего Патриарха Кирилла. За эти 30 лет в Церкви было создано более 4500 социальных проектов. И таких масштабных, как у Марии Львовой-Беловой, и совсем небольших, как приходская служба добровольцев или пункт обогрева для бездомных.

Не могу не сказать о важных системных результатах. Например, в 2011 году существовал только один приют для помощи беременным и женщинам с детьми. Сейчас таких церковных приютов — 78. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Только за последние 5 лет в России появилось более 150 новых центров гуманитарной помощи. Они открылись благодаря Церкви. В них бесплатно можно получить продукты, одежду, средства гигиены, кроватку, коляску. Большинство этих центров — в маленьких городах и селах. Там, где помощь нужна особенно сильно, и где часто нет ни одного благотворительного фонда. Всего в Церкви уже 226 таких центров, и они продолжают открываться.

Главное в деле милосердия — постараться не пройти мимо беды, постараться помочь каждому, кто просит о помощи и в ней нуждается. Конечно, это не исключает профессионального подхода и тщательного изучения ситуации, подбора правильных средств для оказания помощи.

Сама помощь тоже модернизируется. Например, сегодня всё меньше церковных детских домов: социальные проекты Церкви работают больше на обучение и поддержку приемных родителей, устройство детей в семьи.

Замечательный церковный проект — центр приемных семей «Умиление» в Вырице. Здесь живут 10 семей, которые взяли под опеку из государственных интернатов 37 детей с инвалидностью. Приемными родителями стали православные волонтеры, которые долгое время до этого посещали детские дома и интернаты. И на базе проекта теперь открылась лицензированная государством православная школа приемных родителей.

Время пандемии — особое время, которое заставило задуматься о главном все общество. Мы стали больше ценить моменты общения с самыми близкими людьми, многие стали более заботливо относиться к друзьям, коллегам, помогать совсем незнакомым людям.

На фоне эпидемии и изоляционных мер была очень востребована помощь церковных добровольцев: они развозили по домам продукты и лекарства. Более 300 православных волонтеров, пройдя специальные курсы, отправились помогать пациентам COVID-стационаров Москвы. В разных епархиях появились специальные группы священников для посещения больных коронавирусом в «красных зонах» больниц и на дому. В феврале 2021 года по благословению Святейшего Патриарха мы запустили федеральную горячую линию церковной социальной помощи. Поступило уже больше 22 тысяч звонков.

Важным шагом стало открытие летом 2020 года сбора средств на продукты нуждающимся в епархиях в России и за рубежом. Благодаря этому сбору нам удалось в 80 епархий передать более 30,6 млн рублей, которые пошли на закупку и формирование продуктовых наборов для малоимущих. Помощь продолжается по сей день.

Люди, участвующие в делах милосердия, понимают важность конечного результата: это должна быть не только символическая внешняя помощь, но и предоставленная человеку возможность встать на ноги, измениться, решить свои проблемы. И очень важно, что эта деятельность строится на усилиях неравнодушных людей. Тех, кто, оставив все, стали служить другим. Просто потому, что иначе они не могут.