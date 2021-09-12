Памфилова предложила проводить выборы в октябре

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября — время школьных каникул. Если в России приживется идея с трехдневным голосованием, это помогло бы развести учебный и избирательный процессы, сообщила она в интервью «Российской газете».

«Если действительно приживется трехдневное голосование, то придется решать эту проблему. Я полагаю, что лучший месяц для этого — октябрь, когда минимальная мобильность, когда каникулы в большинстве школ в конце месяца. И в эту каникулярную неделю проводить выборы», — заявила Памфилова.

Она выразила уверенность, что и Центризбирком, и Минпросвещения выработают общую позицию, выбрав оптимальную дату проведения выборов, которая была бы удобна и школам, и избирателям.

Как писал Expert.ru, ЦИК ожидает провокации на ближайших выборах в Госдуму. Как заявила Элла Памфилова, это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Она также считает, что можно ожидать вброс и фабрикацию «фейковых новостей или определенных провокаций». При этом Памфилова исключает «физическое вмешательство», отметив, что уже сегодня идет отработка противодействия «всевозможным формам влияния и вмешательства».

Памфилова уточнила, что избирательную систему России постоянно сопровождают разного рода DDoS-атаки, но она успешно им противостоит.

