Петербург обогнал Москву по суточному приросту заболевших COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 18 554 жителей РФ. Вылечились от инфекции 14 497 человек, скончались — 788. Наибольшее число заболевших COVID-19 было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 1 597. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 12 сентября в России выявлено 7 140 070 заболевших коронавирусом (+18 554 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1 597), Москве (1 592), и Подмосковье (718). Наименьшее — на Чукотке (16) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 389 657 жителей РФ, умерли — 192 749.

Всего за время пандемии в Москве зарегистрирован 1 586 173 заболевший, выздоровели после перенесенной инфекции 1 464 100 человек, умерли — 28 023. За сутки выздоровели 1 247 жителей столицы, 42 москвича от коронавируса скончались.

В Петербурге также 42 человека умерли в течение последних суток от перенесенного COVID-19, выздоровели после болезни — 292. Всего в северной столице за период пандемии выявлено 592 129 заболевших коронавирусом, 564 397 человек вылечились, 21 017 — скончались.

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