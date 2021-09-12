Ученые приблизились к созданию «солнца на Земле»

Команды ученых, работающих независимо друг от друга на двух разных континентах, достигли практически схожих стадий в своих попытках получить неиссякаемый источник энергии, который позволит человечеству эффективно бороться с изменением климата, сообщает The Independent.

«Ученые, работающие над Международным термоядерным экспериментальным реактором (ИТЭР) на юге Франции, получили первую часть огромного магнита, настолько мощного, что, как утверждает его американский производитель, он способен поднять авианосец», — говорится в публикации британского издания.

По их данным, магнит после сборки будет почти 20 метров в высоту и более 4 метров в диаметре, и станет ключевым компонентом в технологии ядерного синтеза.

На этой же неделе группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) совершила прорыв в постройке экспериментального термоядерного реактора — для надежного удержания плазмы в токамаке им удалось создать магнит мощностью 20 тесл. При этом он потребляет всего 30 Вт энергии. Этот самый сильный высокотемпературный сверхпроводящий магнит, позволит им, по их мнению, обогнать команду ИТЭР в гонке за создание «солнца на Земле».

В рамках этого проекта планируется строительство токамака SPARC в Массачусете. В случае успеха специалисты намерены построить экспериментальную электростанцию.

В отличие от существующих реакторов, работающих за счет деления ядер, которые дают радиоактивные отходы и могут стать причиной катастрофических аварий, ядерный синтез называют чистым и в буквальном смысле неиссякаемым источником энергии. Однако пока ни один термоядерный реактор не смог выработать больше энергии, чем нужно для запуска термоядерной реакции. Появление нового, мощного магнита может стать важным шагом к этой цели, так как позволит эффективнее удерживать разогретую плазму.

Как писал Expert.ru, токамак — признанный во всем мире термин, родившийся еще в СССР, как и сама концепция термоядерного синтеза. Успешные опыты по управляемому термоядерному синтезу советские ученые проводили еще в 1950-х. А в мае 1977 года представители СССР выступили на сессии МАГАТЭ и призвали ученых других стран приступить к разработке и созданию совместной международной экспериментальной термоядерной электростанции — реактора ИНТОР. Это был первый опыт совместной международной работы над проблемой управляемого термоядерного синтеза.