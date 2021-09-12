В США рассекретили документ ФБР по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена. Он состоит из 16 страниц и содержит показания человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

Рассекреченный документ датируется 2016 годом, при этом из него изъято значительное число фрагментов. Имя источника информации также не названо.

В отчете идет речь о контактах сотрудника консульства с двумя другими подданными Саудовской Аравии, которые, по версии ФБР, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам. Один из них работал в этом же посольстве, а другой мог быть агентом саудовской разведки.

3 сентября Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября, на предмет их возможного рассекречивания. В посольстве Саудовской Аравии в США также выступили за полное рассекречивание всех этих документов, рассчитывая, что их публикация «навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства».

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый, направляясь к столице, разбился в Пенсильвании. В результате этой атаки в США погибли около 3 тыс. человек.

Как писал Expert.ru ранее, ряд спецслужб США – ФБР, Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры – и Национальный центр кибербезопасности Великобритании подготовили совместный доклад, в котором говорится о причастности Главного управления Генштаба ВС (ранее ГРУ) к нескольким сотням кибератак в мире. Якобы эти атаки были направлены против политиков, государственные органы и на частные компании.

