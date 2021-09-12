В Японии за три года откроют тысячу «беспилотных» супермаркетов

Оператор круглосуточных магазинов FamilyMart заявил о планах к концу 2024 года открыть в Японии около 1000 полностью автоматизированных магазинов без персонала. Это первый крупномасштабный проект такого рода в стране, сообщает портал Ixbt.com.

Переход на торговлю без продавцов вызван дефицитом рабочей силы в Японии. Население в стране продолжает сокращаться, и все больше предприятий идут на оптимизацию деятельности с использованием цифровых технологий.

Как пояснили в FamilyMart, следить за действиями покупателей в автоматизированных магазинах будут видеокамеры с искусственным интеллектом, а также датчики на полках. Клиентам даже не придется пробивать товары, так как они сами отразятся на мониторе платежного терминала, после чего останется только произвести оплату. Кроме того, терминал будет самостоятельно определять возраст покупателя спиртного.

В компании пообещали не сохранять данные, которые могут привести к идентификации личности, например изображения лиц. Также от клиентов не будут требовать скачивать приложения для смартфонов или обеспечивать биометрическую аутентификацию при входе в магазин.

В «беспилотных» магазинах будут доступны почти все товары из трехтысячного ассортимента сети. В июле в Токио уже был открыт пробный магазин. На площади в 50 кв. метров там было установлено около 50 камер.

Как писал Expert.ru, в ряде российских магазинов начали тестировать бесконтактные способы оплаты товаров — с помощью биометрической идентификации («оплата по лицу»). Например, в марте этого года инновационный сервис «Оплата одним взглядом» был организован совместными усилиями X5 Retail Group, Сбера и Visa, к нему уже подключено 150 супермаркетов «Перекресток» и несколько магазинов «Пятерочка» в Москве. Инноваторы убеждены, что это быстрая, удобная и безопасная технология будущего, ведь чтобы воспользоваться сервисом, не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни даже смартфон — достаточно «предъявить» лицо.

