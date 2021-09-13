Акции дня: бумаги «Новатэка» пользуются спросом на фоне роста цен на газ

Трейдеры скупали акции компании «Новатэк» по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 13 сентября. За день бумаги подорожали на +3,74% до 1984,6 рублей за акцию. Это стало новым максимумом по стоимости.

Интерес к акциям подогрел новый рекорд по стоимости газа в Европе: в понедельник стоимость голубого топлива превысила 750 долларов за тысячу кубометров. Эксперты «Промсвязьбанка» в среднесрочной перспективе рекомендуют к покупке акции «Новатэка», поскольку, по их мнению, повышенные цены на газ сохранятся как минимум до весны 2022 года.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,96% до 4041,16 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,50% до 1751,08 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:17 мск стоила 73,44 доллара за баррель (+0,71%). Российская валюта укреплялась– 72,71 рублей за доллар.