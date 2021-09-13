Астрономы обнаружили в Солнечной системе более 450 неизвестных объектов

Международная группа астрономов на основе данных Обзора темной энергии (Dark Energy Survey) составила новый каталог объектов нашей Солнечной системы, в который вошли 815 идентифицированных транснептуновых объектов (TNO), сообщает Science Alert. 461 объект ранее не был известен. Новый каталог уже подготовлен для публикации.

В своей работе специалисты в области космоса со всего мира сосредоточились на изучении внешних слоев нашей Солнечной системы. К примеру, за орбитой Нептуна, одной из самых темных и отдаленных областей галактики, при помощи нового исследования удалось разглядеть наличие ранее неизвестных космических тел. Используя данные Обзора темной энергии, астрономы идентифицировали 815 транснептуновых объектов. До настоящего времени было известно примерно о 3000 TNO во внешней Солнечной системе. 461 объект был обнаружен непосредственно в ходе нового исследования.

Обзор был составлен на основе наблюдений, которые были получены в период с августа 2013 года по январь 2019 года. Главной задачей проекта являлось обнаружение TNO, а также изучение сверхновых и скоплений галактик. В последствии научные данные планируется использовать при расчете скорости расширения Вселенной, на которое, по заявлению ученых, влияет темная энергия.