Чехия может выдать Украине задержанного в Праге россиянина

Задержанный 12 сентября в Праге гражданин РФ Александра Франчетти, который в 2014 году был одним из участников событий «Крымской весны», может быть выдан Киеву.

Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал представитель МИД «незалежной» Олег Николенко. По его словам, задержание россиянина стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей,

«Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного Украине Александра Франчетти для привлечения его к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в оккупации Крыма. Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью его передачи нашему правосудию».

В свою очередь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

Наша справка

Александр Франчетти – гражданин РФ, с конца 90-х годов живёт в Праге. Активный участник крымских событий марта 2014 года. Согласно информации чешских СМИ, входил в группу «Северный ветер», помогавшей России заполучить контроль над Крымом.

Сам Франчетти также этого никогда не скрывал. В частности, в интервью местным СМИ он рассказывал, что целю группы, у которой не было оружия, являлось недопущение проникновения разнообразных групп радикалов и экстремистов из Украины на территорию полуострова.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в ходе которого почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ. 17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.