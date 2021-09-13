Через Инвестпортал на осмотр объектов недвижимости в Москве подали заявки более 160 тыс. раз – заммэра Ефимов

Сервисом онлайн-записи на осмотр объектов, выставленных на городские торги в Москве, с 2015 года воспользовались 160 тысяч раз, более 30 тысяч обращений поступило только в 2021 году. Такая опция доступна для бизнеса на Инвестиционном портале Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы является виртуальным офисом для столичных предпринимателей: его онлайн-инструменты помогают при реализации различных проектов. Один из популярных инструментов – сервис записи на осмотр объектов торгов. Он экономит время инвесторов и способствует принятию решения по участию в конкурсных процедурах. Сервис позволяет отправить заявку и в удобное для пользователя время осмотреть интересующий объект. С момента запуска онлайн-сервиса в 2015 году им воспользовались 160 тысяч раз, а в этом году предприниматели направили через инвестпортал более 30 тысяч заявок на осмотр столичного имущества», – сообщил вице-мэр.

Сервис удобен и прост: зарегистрированный пользователь выбирает объект недвижимости и отправляет онлайн-заявку. Она будет отображаться в личном кабинете в блоке «Городские торги», где впоследствии можно отслеживать статус ее обработки. После с заявителем связываются специалисты правительства Москвы для согласования удобной даты и времени осмотра. В случае необходимости заявку можно отозвать там же – в личном кабинете.

«Цифровые сервисы столичного инвестиционного портала, посвященные городской недвижимости, традиционно вызывают наибольший интерес у бизнеса. Сегодня на Инвестпортале доступно более 5,7 тысячи объектов, предназначенных для аренды и продажи. Осмотреть недвижимость можно не только очно, но и виртуально. Лоты с такой опцией в разделе «Имущество от города» обозначены специальной пиктограммой», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Все 30 онлайн-сервисов, функционирующих на Инвестиционном портале, разработаны и внедрены в соответствии с трендами цифровизации.

«Онлайн-сервисы Инвестпортала позволяют решить широкий спектр бизнес-вопросов — подобрать промышленную площадку, направить концессионную инициативу, подать заявку на получение инвестиционного вычета или на присвоение специального статуса предприятиям. Авторизованные пользователи портала могут здесь отправить заявки, например, на получение льготного займа или субсидий. Узнать, на какие меры поддержки может претендовать его бизнес, предпринимателю также поможет специальный онлайн-сервис», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.