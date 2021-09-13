Дефицит бюджета спрогнозировали в четверти регионов РФ

Превышение расходов над доходами по итогам текущего года ожидается в 25% субъектов РФ. Об этом «Известиям» сообщил замминистра финансов Леонид Горнин. При этом он отметил, что в большинстве российских регионов наблюдается положительная динамика темпа роста собственных доходов.

«Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, — по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 трлн рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно. Дефицитных регионов — хотя мы понимаем, что это такой технический, чисто финансовый показатель — будет не больше 25% в целом», — заявил Горнин.

По данным Казначейства, в 2020 году дефицитным оказался каждый второй российский регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордным показателем с 2006 года. В целом 57 из 85 регионов завершили год с дефицитом.

Ранее Expert.ru писал, что региональную инфраструктуру будут финансировать за счет льготных бюджетных кредитов — соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита начнется с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты.

