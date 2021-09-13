Диетолог назвала самые полезные каши

Самыми полезными кашами являются данные блюда, приготовленные из неочищенных круп, поделилась на своей странице в Instagram диетолог Марина Макиша. Лидирует среди круп в топ лучших для приготовления каш с точки зрения диетологии гречка. Далее следуют киноа, перловка, пшено и геркулес.

«На ночь кашу лучше запарить или заквасить кефиром, йогуртом», - отмечает медик. При этом она советует исключить из меню белый рис, манку, овсяные хлопья экстра, кукурузную крупу и мюсли со сладкими добавками.

Медик советует дополнить кашу белковой составляющей, а именно творогом, яйцом или йогуртом. Также хорошо сочетаются с данными видами круп рыба, птица или стакан кефира.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что очищенные крупы или, как их еще называют рафинированные, приносят организму больше вреда, чем пользы, поскольку в их составе больше простых углеводов. Поэтому в повседневном рационе следует свести их присутствие к минимуму, отдавая предпочтение первой категории продуктов, то есть неочищенным, рассказал диетолог.