Эксперт оценил доклад ФБР по терактам 11 сентября

Доклад независимой комиссии по расследованию теракта 11 сентября 2001 года не следует считать окончательным и полным, считает старший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США в отставке Кирк Уиби.

«Позвольте предложить вам не считать доклад комиссии... окончательным и полным. Он таковым не является», - сказал Уиби, выступая на памятной церемонии, посвященной жертвам терактов 11 сентября у мемориала «Слеза скорби» в городе Бейонн в штате Нью-Джерси.

По его словам, некоторые предоставленные комиссии данные были сознательно изменены. Также экс-сотрудник АНБ считает, что агентство нарушает права людей, собирая данные обо всех гражданах независимо от того, подозреваются ли они в совершении преступления или нет.

«Иными словами, это агентство действует неконституционно и поступало так примерно в 60% своего существования в правительстве США», - сказал Уиби. Он уточнил, что в настоящее время к данным имеют доступ 16 различных структур американского правительства.

11 сентября 2001 года террористы угнали в США пассажирские самолеты, после чего два из них направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет террористы направили на западное крыло здания Пентагона. Четвертый лайнер, который был угнан террористами, разбился возле города Питтсбург.

По официальным данным, в Нью-Йорке в результате терактов погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44. В ноябре 2002 года в США создали комиссию по расследованию терактов. Итоговый доклад о расследовании трагедии был опубликован в 2004 году.

