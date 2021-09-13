Экспортная цена российской пшеницы достигла 7-летнего максимума

Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе обновили семилетний максимум и достигли 303 долларов США за тонну (FOB), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг «СовЭкона».

По мнению экспертов рынка, цены толкают вверх опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная пошлина. За последние месяцы виды на новый урожай пшеницы в России существенно ухудшились на фоне сокращения посевных площадей и жаркой и сухой погоды летом, напоминается в сообщении. Многие эксперты существенно понизили оценки нового урожая. Последняя публичная оценка «СовЭкон» – 75,4 млн тонн пшеницы, максимальная оценка несколькими месяцами ранее – 84,6 млн тонн.

Внутренний рублевый рынок остается под давлением. Цены в портах на пшеницу 4-го класса (протеин 12,5%) снизились на 1%, до 16 100-16 500 рублей за тонну, средние цены для европейской части страны – на 1,2%, до 14 900 рублей. Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение нового урожая остается относительно высоким.

7 сентября «Эксперт» со ссылкой на материалы аналитического центра «Прозерно» сообщал, что в августе Россия экспортировала 5,78 миллиона тонн зерна, что стало рекордным значением для этого месяца.

«Экспорт зерна России в августе 2021 года добрался до максимума для этого месяца», — говорится в материалах центра. Так, согласно оперативным данным ФТС, общий экспорт зерна в августе составил 5,78 миллиона тонн, при этом пшеницы вывезено 5,2 миллиона тонн, ячменя — 0,5 миллиона тонн. По мнению экспертов, во многом такой результат получен за счет Ирана.

Отмечается, что экспорт российской пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона 2021-2022 сельхозгода превысил весь объем экспорта пшеницы за сезон 2020-2021 сельхозгода: только с 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из РФ в Иран составил 1,636 миллиона тонн пшеницы, и это больше отгрузок за весь прошлый сезон в 1,382 миллиона тонн.

«Таким образом, Иран обгоняет Египет и занимает второе место в рейтинге стран импортеров российской пшеницы», сообщает «Прозерно».

По предварительным оценкам Минсельхоза России, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн.

6 сентября «Эксперт» сообщал, что Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в этом году до 118 млн тонн, в частности пшеницы – до более 75 млн тонн. Как сообщил «Интерфаксу» президент союза Аркадий Злочевский, основная причина — неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в ряде российских регионов и снижение урожайности зерна. На фоне этого, цены на российскую пшеницу уже превысили $300 за тонну.

В прошлом году российские аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

По словам Злочевского, экспорт зерна в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2021 года) предполагается в объеме 45 млн тонн, из них 35 млн тонн — пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт был на уровне 48,5 млн и 39 млн тонн соответственно.

Предварительные оценки Минсельхоза РФ несколько выше. Экспорт зерна в текущем сельхозгоду, по их подсчетам, должен составить 51 млн тонн.

«Финмаркет» со ссылкой на мониторинг аналитиков аграрных рынков «СовЭкона» сообщил, что цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) по итогам прошлой недели повысились на $3, достигнув $301 за тонну. Это самый высокий уровень с апреля 2021 года. Цены начали стремительно расти с июля на фоне ухудшения прогнозов на новый урожай в России и Канаде. В числе дополнительных факторов эксперты отмечают рост внутренних цен, которые с середины июля взлетели на 3 тыс. рублей за тонну, сокращение посевных площадей под озимыми, а также действие слабо предсказуемой экспортной пошлины.