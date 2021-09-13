Пекин обещает консолидировать раздутый рынок электромобилей

Правительство КНР с десяток лет лелеяло ультрасовременный и очень перспективный сектор автопрома – производство электромобилей. Поддержка властей была настолько щедрой, что в секторе сейчас явный переизбыток игроков. Не удивительно, что в правительстве КНР решили навести в секторе порядок, упорядочить и консолидировать его.
«С прицелом на будущее можно говорить, что автопроизводители, выпускающие электромобили, должны становиться больше и сильнее,- заявил 13 сентября на пресс-конференции министр промышленности и информационных технологий КНР Сяо Яцин.- У нас на рынке сейчас слишком много компаний, специализирующихся на электромобилях. В основном они маленькие и разбросаны по всему рынку. Роль рынка должна быть полностью утилизирована. Мы пытаемся убедить игроков, что для дальнейшей концентрации рынка им необходимо активнее проводить слияния и реструктуризации».
Китай создал крупнейший на планете сектор электромобилей, число компаний на котором вплотную приблизилось, по данным Xinhua на апрель 2021 года, к 300, что, конечно же, слишком много даже для Поднебесной. Сейчас правительство готовит список мер, которые позволят ограничить его избыточные мощности и направить средства ключевым игрокам.
Скорее всего, регуляторы введут в секторе минимальный коэффициент использования производственных мощностей. В прошлом году средний коэффициент использования производственных мощностей для автопроизводителей был 53%. Провинции, где требования к коэффициенту не будут выполняться, не получат разрешения центра на утверждение новых проектов до тех пор, пока не снизят избыточные мощности, сообщает Bloomberg.
Быстрый рост китайского рынка электромобилей произошел в большой мере благодаря правительственным субсидиям, которые побуждали потребителей пересаживаться на «чистые» автомобили. В целом субсидии властей на покупку электромобилей достигли в 2015-20 годах, по данным Министерства промышленности и информационных технологий, 33 млрд юаней (5,1 млрд долларов).
Провинциальные власти тоже не сидели сложа руки. Они, в свою очередь, предлагали бизнесменам налоговые льготы и другие стимулы для создания компаний и строительства заводов по выпуску электромобилей, что и привело к появлению избыточных мощностей. Провинция Цзянсу, расположенная к северу от Шанхая, например, «приютила» ок. 30 производителей электромобилей. Несколько из них не выдержали конкуренции и обанкротились.