Пекин обещает консолидировать раздутый рынок электромобилей

Правительство КНР с десяток лет лелеяло ультрасовременный и очень перспективный сектор автопрома – производство электромобилей. Поддержка властей была настолько щедрой, что в секторе сейчас явный переизбыток игроков. Не удивительно, что в правительстве КНР решили навести в секторе порядок, упорядочить и консолидировать его.

«С прицелом на будущее можно говорить, что автопроизводители, выпускающие электромобили, должны становиться больше и сильнее,- заявил 13 сентября на пресс-конференции министр промышленности и информационных технологий КНР Сяо Яцин.- У нас на рынке сейчас слишком много компаний, специализирующихся на электромобилях. В основном они маленькие и разбросаны по всему рынку. Роль рынка должна быть полностью утилизирована. Мы пытаемся убедить игроков, что для дальнейшей концентрации рынка им необходимо активнее проводить слияния и реструктуризации».