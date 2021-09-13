Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане властей РФ

Некоторые компании с «мировым именем» обманывают российское правительство, предоставляя недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе в интервью РБК.

«Кто генерирует отходы? Производители товаров — они произвели, упаковали, продали, люди потребили, и что-то из них переросло в отходы», — рассказал чиновник.

Он считает, что власти России должны прослеживать всю историю данных товаров — с момента сортировки до утилизации.

«Нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», — добавил Козлов. Он подчеркнул, что те компании, которые не могут создать мощности по утилизации отходов, могут платить экосбор в государственную казну. На эти деньги власти построят соответствующие линии для утилизации ТБО.

Реформа утилизации отходов стартовала в России в 2015 году, когда в стране заработал механизм расширенной ответственности производителя (РОП). С этого момента производители обязаны были самостоятельно утилизировать использованные товары и упаковку или платить экосбор. С будущего года производителей обяжут утилизировать 100% упаковки, а также поэтапно увеличивать нормативы утилизации товаров.

Предпринимательское сообщество, в свою очередь, направило в правительство письмо, в котором попросило отложить реформу на два года.

