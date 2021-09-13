Граждане России назвали лучшие страны мира для жизни

Граждане России считают США, Канаду, Италию и Швейцарию лучшими странами для жизни, сообщил РБК, ссылаясь на результаты опроса портала Superjob, в котором приняли участие 3000 человек старше 18 лет.

При этом более 40 % опрошенных россиян сообщили, что хотели бы остаться в России, но при возможности жить в любой другой стране мира. Ресурс уточняет, что в ходе аналогичного опроса в 2010 году данный показатель составил 23%, в 2016 году показатель составлял те же 40%.

На втором месте по популярности среди россиян оказались США, где хотели бы проживать 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах их доля составляла 5%). Далее следуют Канада, Италия и Швейцария. В данные страны мечтают переехать по 4% наших соотечественников. Еще 3% россиян хотели бы жить в Германии. Испанию, Австралию и Швецию выбрали по 2% респондентов. По 1% предпочли бы Великобританию, Францию, Турцию, Южную Корею, Чехию, Исландию. Не готовы переехать в другую страну чаще всего женщины – 45%, среди мужчин эта доля составляет 39%.

Среди опрошенных, которые бы предпочли переехать в США, наибольший процент составляют врачи (23%), экономисты (20%) и программисты (15%). Канаду в большинстве случаев выбирали системные администраторы (19%), Германию - бухгалтеры (15%), Италию – секретари (17%).

Ранее РБК опубликовал результаты опроса о самых популярных для жизни городах в России, согласно исследованию в тройку лидеров вошли Москва (22%), Санкт-Петербург (14%) и Сочи (10%). При этом 51% респондентов заявили, что не готовы к переезду.