Известный учёный предрёк России катастрофический дефицит пресной воды

Известный российский учёный научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что сразу нескольким регионам страны грозит катастрофический дефицит пресной воды.

По мнению специалиста, столь серьёзные проблемы могут возникнуть, если уже сейчас не начать принимать меры. В интервью «Парламентской газете» он рассказал, что в целом пресной воды в нашей стране сейчас достаточно.

«Мы занимаем второе место в мире по её валовым запасам после Бразилии, – подчеркнул учёный. – Однако распределение воды идёт неравномерно».

Как отметил Данилов-Данильян, Европейская часть страны получает только 20% водных запасов. И это при том, что здесь сосредоточены 80% населения и предприятий.

«Если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения, то Европейскую часть страны к 2035 году неминуемо ждёт катастрофическое положение с водой», — предупредил специалист.

По его мнению, в зоне риска с уже существующим дефицитом воды находятся Оренбуржье, Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Калмыкия, Волгоградская, Ростовская, Астраханская и Курганская области.

«Ситуацию ухудшают глобальное потепление и человеческая деятельность. Дожди станут более сильными, но редкими, что приведёт к наводнениям и засухам, а предприятия будут сбрасывать всё больше неочищенной воды в реки».

Данилов-Данильян считает, что решить проблему могут новые оросительные системы. Кроме того, надо постоянно следить за потреблением воды и ужесточить контроль за работой предприятий. Также необходимо изучить, за счёт чего наполняются водохранилища, как быстро испаряется с них вода, как устроена система подземных вод и как они связаны с поверхностными водными объектами.

Ранее Expert.ru сообщал, что Украине к середине этого столетия придётся начать импортировать питьевую воду. По словам председателя Государственной экологической инспекции «самостийной» Андрея Малеванного, это произойдёт, если власти страны и граждане не обратят внимание на проблемы экологии.

«Пресная вода — важнейший компонент окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода – возобновляемый ресурс, но её запасы катастрофически уменьшаются. Поэтому защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, так как речь идет о жизни миллионов людей», – резюмировал Малеванный.

