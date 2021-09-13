Курс доллара: драйверов для движения рубля пока не видно

Прошедшую неделю российский рубль завершил в нисходящем тренде к «американцу» и почти на тех же позициях, что неделей ранее к «европейцу».

Так, в пятницу, 10 сентября на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составлял 73,08 руб., а курс евро – 86,39. Таким образом, по сравнению с закрытием 3 сентября валюта США подорожала на 31 коп., а европейская валюта подешевела на 1 коп.

Главным событием прошедшей семидневки стало заседание ЦБ. Напомним, на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 10 сентября, регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 6,75% годовых. Тем самым показатель достиг максимума с осени 2019 года.

Данное решение было вполне ожидаемым и не стало сюрпризом для экспертов и участников рынка. Вопрос заключался лишь в том, насколько жёсткое решение примет ЦБ. Большинство аналитиков считало, что ставка вырастет на 50 б.п. Но было немало и тех, кто предполагал, что шаг повышения составит 25 б.п. В итоге, последние оказались правы. Несмотря на это, решение регулятора почти не повлияло на динамику рубля.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Об этом, в частности заявил Олег Кочетков из МТС-Банка. Он считает, что несмотря на то, что российский регулятор повысил ставку на 0,25%, риторика Центробанка оказалась жёсткой. Это, по мнению эксперта, означает, что цикл роста ставок будет продолжен на последующих заседаниях ЦБ.

Пока же решение Банка России почти никак не повлияло на курсовую динамику. Если говорить о прогнозах на ближайшие сессии, то курс национальной валюты будет формироваться на глобальном поведении доллара, уверен Кочетков.

«Пока перспективы «американца» не очень ясны. Его курс зависит от заседания Федрезерва, запланированного на 22 сентября. Если риторика американского регулятора станет более жёсткой, то пара доллар-рубль уйдёт ближе к 75,00. При намёках на смягчение эта валютная пара развернётся в другую сторону и вероятнее всего обновит глобальный минимум. Пока же мы ожидаем «боковик» в торгах», – заявил эксперт.

Денис Буйволов из «БКС Мир Инвестиций» также считает, что главным событием прошедшей недели сбыло заседание ЦБ РФ по ставке. То, что Банк России поднял ключевую ставку на 0,25%, что оказалось ниже ожидаемых 0,5%, вызывало временное ослабление рубля. Но последующая риторика регулятора о возможном дальнейшем ужесточении ДКП поддержала рубль.

«Кроме того, за рубль сыграло дорожающее «чёрное золото». В итоге пара доллар-рубль закрыла неделю на уровне 73,00 руб. Прогнозируемый коридор для этой пары на ближайшие дни 72,50-73,00», – предположил Буйволов.

Александр Захаров из Экспобанка напомнил, что в конце завершившейся рабочей недели рубль в паре с долларом добрался до прогнозируемой ранее отметки в 72,75, после чего немного сбавил в росте.

Банк России поднял процентную ставку на 0,25 п. п. Для некоторых экспертов такой короткий шаг регулятора стал неожиданным, но на динамике курса и поведении экспертов это почти никак не сказалось, заявил эксперт.

«Пока сложно сказать, что может повлиять на позиции рубля в ближайшие дни. Возможно, таким драйвером станет статистика по потребительским ценам в США. Но судя по всему данные по инфляции окажутся в прогнозных рамках. Поэтому никаких заметных колебаний ни в индексе доллар, ни в курсе рубле не произойдёт. В этой связи мы ждём пару доллар-рубль к концу недели возле 73,00», – рассказал Захаров.

Драйверов для движения рубля пока не видно

Егор Жильников из Промсвязьбанка уверен, что на начавшейся неделе рубль продолжит расти к основным резервным мировым валютам. По его мнению, курсовую динамику станет формировать интерес глобальных игроков к риску, а также нефтяные котировки.

«Таким образом, пока никаких существенных факторов для ослабления рубля мы не видим и до конца недели ждём его к доллару в нижних границах нашего целевого коридора 72,5-74,20», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь Владимир Евстифеев из Банка «Зенит» отмечает, что в краткосрочной перспективе у национальной валюты отсутствуют какие-либо драйверы для движения в ту или иную сторону.

Как пояснил он, высокодоходные валюты, лидировавшие в укреплении все последние недели, сейчас корректируются. Рубль, как подчеркнул эксперт, на их фоне выглядит очень стабильно, фактически не замечая негатива, а также волатильности в котировках «чёрного золота».

«Несмотря на пятничную риторику нашего регулятора итоги его следующего заседания выглядят нейтрально для нацвалюты, так как пересмотра ожиданий по максимуму ключевой ставки в нынешнем цикле ужесточения ДКП не требуется. С учётом того, что рубль игнорирует внешние события и при отсутствии внутренних точек роста до начала налогового периода сентября, высока вероятность закрепления пары доллар-рубль в пределах 72,00–73,50», – резюмировал Евстифеев.