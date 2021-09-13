Курс доллара: рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Национальная валюта России укрепилась на торгах в понедельник, следуя за дорожающей нефтью. Утром 13 сентября на торгах Московской биржи доллар открылся к рублю торги на отметке 73,05, евро при этом стоил по 86,33.

К 17:00 мск «американец» упал, достигнув уровня в 72,74 руб. Евро также подешевел – до 85,79 руб. Индекс DXY за тот же период укрепился с 92,53 пункта до 92,64.

Как подчеркнул Дмитрий Бабин из БКС, рубль на старте сессии резко укрепился благодаря позитивному внешнему фону. Чуть позже он испытал кратковременную просадку вслед за котировками «чёрного золота». Однако вскоре мировые цены на нефть возобновили рост, после чего глобальные площадки перешли к восстановлению.

«В результате «россиянин» вернулся к активному укреплению, обновив месячный максимум к евро», – комментирует динамику нацвалюты Бабин

По его мнению, пока восходящее движение мировых рынков является коррекцией пятничного провала, так как вызвавшие его факторы остаются актуальными.

«Прежде всего, речь идёт о высоких темпах распространения COVID-19 в мире, которые ставят под сомнение эффективность массовой вакцинации. В результате новые штаммы угрожают сделать проблему пандемии хронической», – резюмировал эксперт.

