Mazars укрепляет позиции в России и расширяет аудиторскую практику

Mazars – крупный игрок на российском рынке, представленный компаниями АО «Мазар» и ООО «Мазар Аудит», совокупный доход которых составляет 948,2 млн рублей. По итогам 2020 года ООО «Мазар Аудит» вошла в топ-10 аудиторских организаций России по объемам выручки (378,9 млн рублей) и годовым темпам роста (+19,4%) по версии рейтингового агентства RAEX.

«Мариллион», основанная в 1991 году, является одной из ведущих российских аудиторских фирм. На протяжении последних лет она занимает 1-е место вне «Большой четвёрки» среди аудиторов страховых компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг в России. Аудиторская группа «Мариллион» включает в себя АО «Аудиторская фирма «Мариллион» и ООО «Аудиторская компания «Мариллион», чей совокупный доход составляет 166 млн рублей.

Объединение усилий позволит Mazars стать одним из сильнейших игроков на рынке аудита организаций финансового сектора в России и оказывать услуги высокого качества, адаптированные под нужды клиентов, среди которых банки и кредитные организации, страховые и управляющие компании, компании сектора недвижимости и иных отраслей. После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, компания также войдет в топ-8 российского рынка аудита и консалтинга.

Управляющий партнер Mazars в России Сильвэйн Фреон прокомментировал новость: «Сила Mazars – в экспертных знаниях наших сотрудников, которые позволяют предоставлять практическую поддержку клиентам. С «Мариллион» мы разделяем общее видение и чувство ответственности при выполнении задач. Благодаря объединению мы укрепим свои позиции в России, а наша аудиторская практика будет расширена. Это даст нашим клиентам определенные преимущества: «Мариллион» привнесёт глубокие знания о российском рынке финансовых институтов, а Mazars – ценный опыт работы с международными компаниями, инвестирующими и развивающимися в России. Совокупная выручка Mazars в России и «Мариллион» за последний год составила более 1 млрд рублей, что является для нас важным рубежом. Мы намерены двигаться дальше и использовать накопленный обеими компаниями опыт для достижения максимального синергетического эффекта».

Управляющий партнер «Мариллион» Сергей Харитонов отметил: «Наше присоединение к Mazars позволит нам получить прямой доступ к лучшим практикам аудита и консалтинга организаций финансового сектора. Мы уверены, что опыт Mazars, в частности, в области успешного внедрения МСФО 17, и глубокое понимание группой «Мариллион» рынка страхования найдут широкое применение среди наших клиентов – ведущих страховых компаний России. Важным фактором при принятии нами решения о присоединении к Mazars послужило также то обстоятельство, что Mazars является, с одной стороны, международной партнерской сетью, а с другой – находится под полным контролем локальных партнеров, что позволяет работать с предприятиями всех отраслей в России».