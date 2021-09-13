Минфин и ЦБ пообещали бороться с биткоином в ближайшие 10 лет

Правительство РФ и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов, так как развитие криптовалютного рынка может затруднить эффективное проведение макроэкономической политики, говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, которую подготовили Минфин и Центробанк. Стратегия опубликована на сайте ЦБ.

«Развитие цифровых технологий привело к появлению экстерриториальных денежных суррогатов, которые снижают действенность денежно-кредитной политики центральных банков, нацеленной на поддержание ценовой стабильности, а также угрожают существенными потерями для частных лиц», — говорится в главе, посвященной итогам прошедшего десятилетия.

Одним из ключевых проектов в области цифровизации в долгосрочной перспективе ведомства называют «запуск цифрового рубля». Третья форма денег должна способствовать «развитию платежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов» в России.

«В условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов Правительство Российской Федерации и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов», — следует из стратегии до 2030 года.

В ранее опубликованном проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-ой и период 2023 и 2024 годов регулятор пояснил, что под современными денежными суррогатами понимает биткоины и стейблкоины.

Согласно вступившему в силу с 1 января 2021 года закону о цифровых финансовых активах, в России запрещен выпуск цифровых валют и расчеты в них, но разрешен выпуск цифровых финансовых активов и расчеты в них. Цифровые финансовые активы предполагают наличие обеспечения (валюта, металл, другой базисный актив), а криптовалюты не предполагают этого.

Ранее Expert.ru писал, что самыми популярными среди россиян криптовалютами признаны биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко пояснила, что биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций, а стейблкоин USDT – как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные.

