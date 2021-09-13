Москва будет оплачивать государственные закупки в два раза быстрее с 1 января 2022 года - заммэра Ефимов

Срок оплаты госзакупок в Москве сократят в два раза. Соответствующее постановление подписано в столице в рамках второго «оптимизационного» пакета поправок к закону о контрактной системе (44-ФЗ). Это стало возможным благодаря цифровой платформе управления закупками. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно постановлению Правительства Москвы, сокращение сроков оплаты госзакупок будет проходить поэтапно. С 1 октября 2021 года – оплата будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для иных контрактов – не более 15 рабочих дней. С 1 января 2022 года – не более 7 и 10 рабочих дней соответственно. Ранее сроки оплаты составляли 15 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства и 30 дней для прочих контрактов. Таким образом, сроки оплаты сокращаются вдвое», – рассказал вице-мэр.

Он также отметил, что изменения в шаблонах контрактов в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы станут доступны для применения с 20 сентября и 20 декабря 2021 года соответственно.

Второй «оптимизационный» пакет поправок к закону о контрактной системе (44-ФЗ) одобрило Правительство РФ 1 июля 2021 года. Поправки предусматривают поэтапное сокращение норм по срокам оплаты для российских заказчиков – с 1 января 2022 года и с 1 января 2023 года.

Система закупок Москвы готова к досрочной реализации законодательных изменений. В столице сформирована единая цифровая «экосистема» сервисов для участников госзакупок, которая автоматизирует закупочные процессы, исключает ошибки и человеческий фактор. Все документы регистрируются мгновенно и доступны в режиме онлайн.

Москва активно создает и развивает комфортную среду для МСП. 90% поставщиков по госзаказу — представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Сокращение сроков оплаты госзакупок – существенная мера поддержки для более 230 тысяч поставщиков города. Все они смогут в короткие сроки получать средства за поставленные товары и выполненные работы. Кроме того, пополнение бюджета за счет региональных налогов будет происходить быстрее, что приведет к ускорению оборота средств в экономике города.

«Вместе с электронным исполнением контрактов сокращение сроков оплаты формирует абсолютно прозрачную и максимально оперативную цифровую систему городских закупок», — добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.