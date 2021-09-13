Начинаем с 13-го: рынкам на этой неделе будет непросто

В понедельник, 13 сентября, российские фондовые индексы на утренних торгах демонстрировали умеренно-позитивную динамику: индекс РТС и индекс Мосбиржи прибавляют около 0,2%, игнорируя крайне негативное закрытие американских торгов в прошлую пятницу, 10 сентября и серьезное снижение китайский фондовых индексов сегодня утром.

Основными драйверами пятничного снижения фондовых индексов в США стала инфляционно-монетарная тематика, а также решение суда в разбирательстве между Apple и Epic Games, которое поставило под угрозу ожидаемую динамику прибыли производителя iPhone и обвалило акции Apple на 4,2% всего за один день торгов.

Для рынка столь быстрое падение курса акций компании, рыночная капитализация которой составляет $2,46 трлн. не могла остаться не замеченной: все три основных фондовых индекса США — S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100 — потеряли 0,7-0,9%. Плюс к тому в пятницу получила развитие инфляционно-монетарная тематика — благодаря выходу индекса цен производителей (ИЦП) в США с рекордными за всю историю наблюдений (с 2011 года) значениями в 8,3% г/г. Сыграли свою роль, безусловно, и новые «ястребиные» заявления представителей ФРС — президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. 10 сентября они присоединились к группе в ФРС, которая выступает за сокращение программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц уже в 2021 году — несмотря на относительно слабый отчет по рынку труда США за август.

Тема растущей вероятности того, что на предстоящем заседании 21-22 сентября будет объявлено о начале сворачивания покупок облигаций ФРС, получит на этой неделе еще большее развитие. Во вторник, 14 сентября, выйдут данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август. От него ждут небольшого замедления: с 5,4% г/г до 5,3% г/г. Если инфляция в США не замедлится, как на то надеются ждут инвесторы, то это может спровоцировать продолжение распродаж, начавшихся в прошлую пятницу и оказывающих давление на всю группу рисковых активов.

Стагфляция в Китае — следите за Штатами

Отдельно стоит сказать об угрозе развития стагфляционных тенденций. Последние данные по китайской экономике отчетливо демонстрируют резкое замедление деловой активности. PMI от Caixin в производственном секторе в августе перешел в зону стагнации, сократившись с 50,2 до 49,2 пункта; PMI от Caixin в сфере услуг Китая в августе упал еще сильнее — с 54,9 до 46,7 пункта, и это самые низкие значения деловой активности с марта 2020 года. Все это сопровождается рекордным ростом индекса цен производителей (ИЦП): в августе он увеличился с 9,0% г/г до 9,5% г/г, самого высокого значения с августа 2008 года.

В развитии китайской стагфляционной истории будут важны данные по промышленному производству и инвестициям в основной капитал, которые выйдут в среду, 15 сентября. Ожидается что импульс расширения китайской промышленности замедлился в августе с 6,4% г/г до 5,8% г/г, а темпы роста капитальных инвестиций в стране сократились с 10,3% г/г до 9,1% г/г — вслед за сокращением кредитного импульса.

Китай в этой истории важен не только как крупная часть мирового ВВП, но и как опережающий индикатор для США, где наблюдаются очень схожие макроэкономические показатели. Деловая активность в американском секторе услуг упала в августе с 59,9 до 55,1 пункта; производственный сектор еще держится, но последние данные по NonFarm Payrolls говорят, что в сентябре неприятности могут ждать и его. Что касается роста издержек производителей, то мы уже видели в прошлую пятницу, 10 сентября, рекордное значение ИЦП за август.

Так что инвесторы будут очень внимательно следить и за данными по США: это будут темпы роста промышленного производства (они выйдут в среду, 15 сентября) и объемы розничных продаж, (в четверг, 16 сентября). Если стагфляционные тенденции начнут подтверждаться и в американской экономике, то это может усилить давление на американский фондовый рынок и другие рисковые активы.

Неделя будет для рынков сложной

Помимо стагфляционного и монетарного треков, рынок будет следить за перипетиями вокруг плана госрасходов Джо Байдена на $3,5 трлн. Для инвесторов очень важен вопрос финансирования этого плана за счет повышения налоговых ставок. Точка здесь должна быть поставлена в среду, 15 сентября, так что стоит готовиться к возможному росту волатильности.

Резюмируя, можно сказать о том, что текущая неделя должна быть крайне сложной для рынков. Как правило такой значительный объем важных событий увеличивает волатильность, но сдерживает ее в некотором боковом коридоре. Для рынков сейчас это особенно актуально, потому что на следующей неделе, 21-22 сентября, состоится опорное заседание ФРС, на котором с высокой вероятностью, будет объявлен план сворачивания покупок облигаций.

Российским фондовым индексам такая комбинация факторов, с одной стороны, на руку (на фоне роста цен на нефть российский рынок может расти). Однако не будем забывать о довольно частых случаях опережающей динамики отечественного рынка. И если российские фондовые индексы на фоне относительной устойчивости американского фондового рынка, будут снижаться, это станет сигналом о более масштабной коррекции на следующей неделе.

Для индекса РТС очень важным, по-прежнему, остается уровень 1700 пунктов: пока он не пробит, есть хорошие шансы на рост к 1780 пунктам. Но если поддержка 1700 не устоит, то следующей целью станет зона 1600-1620 с потенциалом развития снижения к 1480-1520 пунктам.

Что касается индекса Мосбиржи, то здесь внимательно стоит следить за уровнем 4000 пунктов: если индекс закрепится ниже, и одновременно уйдет ниже 1700 РТС, то и здесь базовым сценарием станет существенный откат вниз.