Нефть слабо дорожает на новостях из Мексиканского залива

Мировые цены на нефть утром 13 сентября показывают слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают отслеживать ситуацию в Мексиканском заливе, где после урагана «Ида» некоторые добычные мощности всё ещё не восстановлены.

По состоянию на 7.58 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в ноябре выросла на 0,29%, до $73,13 за баррель, фьючерсы на WTI с поставками в октябре подорожали на 0,36%, составив $69,97 за баррель.

Рынки с трудом оправляются от ущерба, нанесенного ураганом «Ида», отмечают аналитики.

«Почти через две недели после того, как ураган обрушился на Мексиканский залив, добычные мощности, обеспечивающие более миллиона баррелей в день, все еще недоступны», — поделились мнением аналитики ANZ, опрошенные The Wall Street Journal.

Также инвесторы ожидают доклада ОПЕК, полагая, что альянс понизит прогноз роста по спросу на нефть на 2022 год. Произойти это может, по мнению специалистов, из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», способного повлечь новые ограничения и, как результат, снижение темпов восстановления выработки топлива.

