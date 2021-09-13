Новая система оплаты труда будет протестирована в пяти регионах РФ

В пяти регионах России вводится новый порядок начисления заработной платы педагогов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведение в рамках эксперимента будет действовать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия, и затронет педагогических работников дошкольных и школьных образовательных учреждений, а также преподавателей профессиональных учреждений. В документе отдельно отмечается, что новый порядок оплаты труда не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.

В проекте говорится, что власти регионов будут рассчитывать зарплату педагогов по определенной системе. Планируется составить заработок работников образования из ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, размер которых будет утверждать кабмин. Также федеральным правительством будут определяться компенсации и стимулирующие выплаты. Регионы тоже смогут определять размер премий и поощрений материального характера.

В проекте постановления особо подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут быть ниже окладов и выплат, получаемых работниками образования ранее, в случае сохранения объема работы.

В документе также отмечается, что подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 года по апрель 2022 года, а внедрить новую систему оплаты труда планируется в период с мая 2022 года по май 2023 года.