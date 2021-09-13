При Талибане в Афганистане закрылось 150 СМИ

Телеканал Tolo News заявил, что в Афганистане более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти движения Талибан (признано в России террористическим и запрещено), сообщает «РИА Новости». Сообщается, что в это число входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения деятельности СМИ стали как ограничения против них, так и экономические проблемы. Согласно представителям профильных организаций, если указанные проблемы не будут решены, количество СМИ, прекративших работу, возрастет.

«Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ», – сказал заместитель главы федерации журналистов Афганистана Худжатулла Муджадади.

В числе СМИ, которые перестали работать, – телеканал Inakas, вещание которого распространялось на территории трех провинций Афганистана. Представитель телеканала на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что вещание пришлось прекратить из-за финансовых трудностей, после того как ряд компаний перестали платить за рекламу на телеканале.

Ранее «Эксперт» сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Страны-доноры завил, что на на конференции в Женеве по оказанию экономической поддержки Афганистану участники обязались выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь в Афганистане.

По выражению генсека ООН, государствам – участникам мероприятия удалось совершить «квантовый скачок» в вопросе сбора средств на эти цели. «Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в плане солидарности с народом Афганистана», – сказал Гутерриш. При этом он не конкретизировал, какая часть этой суммы поступит в ближайшие месяцы по линии ООН, а какая будет предоставлена позднее в других форматах.

В конференции приняли участие около 40 стран-доноров.