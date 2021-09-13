Путин допустил, что скоро может уйти на карантин из-за коронавируса

Глава российского государства Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. В этой связи он не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин, передаёт РИА Новости.

У нас, к сожалению, сейчас… Врачи это изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом, – подчеркнул президент РФ. – Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся уйти. Много людей болеет вокруг».

В Кремле уже прокомментировали слова президента. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, люди действительно болеют.

«Владимир Владимирович работает в активном режиме», – цитирует Пескова Life.ru

Ранее Путин рассказал о последствиях своей вакцинации против COVID-19. По словам президента, он сдал анализы на антитела и результаты оказались очень хорошими. Кроме того, глава государства добавил, что обсудил ход вакцинации в стране с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, а также призвал граждан продолжать прививочную кампанию и соблюдать ранее предписанные меры.

Напомним, первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. Второй компонент вакцины - 14 апреля. При этом в Кремле первоначально отказывались уточнять, о каком препарате идёт речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны. Позже сам президент признался, что вакцинировался «Спутником V».