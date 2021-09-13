Регулятор поставил цель сократить потребительство в России

Минфин РФ и Центробанк представили на общественное обсуждение Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. В ней, в частности, говорится о необходимости популяризации рационального потребления, в том числе в экосистемах с финансовой составляющей. Стратегия опубликована на сайте ЦБ.

«Реализация принципов рационального потребления предполагает внедрение норм, минимизирующих воздействие компаний электронной коммерции и поставщиков финансовых услуг на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми товарами и услугами и принятия потребителем решения о покупке», — указано в стратегии.

Авторы документа предлагают распространять эти требования на порядок взаимодействия продавца и потребителя, в особенности в том, что касается рекламы. Особое внимание должно быть уделено структуре, дизайну и последовательности работы интерфейсов мобильных приложений.

Как пояснили в пресс-службе Центробанка, одной из главных задач долгосрочной стратегии является развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. По мнению регулятора, в России к 2030 году необходимо сформировать такие условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам только те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.

Ранее Expert.ru писал, что размер потребительского займа в России обновил рекорд. Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало данные более 4 тыс. организаций-кредиторов, средний кредитный чек составил 303,3 тыс. руб., что на 7,2% больше, чем это было в мае (283 тыс. руб.), и на 41,8% больше, чем годом ранее (214 тыс. руб.).

