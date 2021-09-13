Российские военные показали коллегам из Белоруссии вертолетную «карусель»

Российские военные в ходе учений «Запад-2021» показали своим белорусским коллегам новую тактику «карусель», рассказал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Он уточнил, что новые элементы, наработанные на локальных конфликтах, отрабатываются на всех учениях по требованию главы Минобороны РФ.

«Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали нерегулярные вооруженные силы, но при этом высокообученные бандформирования», - рассказал Евкуров. Он добавил, что в ходе учений опыт перенимают и военные Белоруссии.

Одним из важнейших вопросов, отработанных в ходе учений «Запад-2021», стала борьба с ударными и разведывательными беспилотниками.

«Этот опыт, ничего не скрывая, мы передаём нашим братьям белорусам и членами ОДКБ, вместе с ними проводим учения и этот опыт внедряем», - рассказал генерал.

Военный подчеркнул, что основная цель прошедших учений - «держать в тонусе Вооруженные силы РФ, а также испытать новые методы и формы обучения военнослужащих».

«На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, а мы работаем для того, чтобы исправить или сделать лучше, поэтому с каждым годом у нас учения более насыщенные и более практические», - добавил замминистра.

Военные учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября. Маневры проходят на 14 полигонах, в акватории Балтийского моря и Белоруссии и являются беспрецедентными по задействованному количеству личного состава и военной техники. Так, для учений на полигоны привлечено до 200 тысяч человек солдат и офицеров, 80 самолетов, 760 единиц боевой техники, из которых 290 танков и 240 орудий, а также 15 кораблей.