Российское «змеиное семейство» пистолетов отправляется в Европу

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) госкорпорации «Ростех» впервые начнет экспортные поставки 9×19-мм спортивного самозарядного пистолета РГ 120, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Аспид». Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году, сообщается на сайте госкорпорации.

Статья по теме: Силовики получат «пистолет последнего шанса»

«Аспид» разработан на платформе боевого 9×21-мм пистолетного комплекса «Удав» и предназначен для спортивной стрельбы на дальности 50 м. Гарантийный ресурс пистолета составляет 25 тысяч выстрелов, он оснащён магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования – так называемой планкой Пикатинни. Пистолет отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой – при желании на его рукоятку могут быть установлены специальные накладки, адаптированные под индивидуальную хватку стрелка.

Дополнительно на сайте сообщается, что для стрельбы из «Аспида» применяются 9×19-мм пистолетные патроны Para, имеющие пулю со свинцовым наконечником, а сам пистолет сохраняет свою работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

Экспорт «змеиной» линейки будет нарастать

Интерес к оружейным новинкам российской госкорпорации продолжает динамично нарастать, прокомментировал Expert.ru начало поставок и перспективы новой техники индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимиии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, ресурсу и надёжности, новая линейка "змеиных" пистолетов ЦНИИТОЧМАШ вызывает большой интерес у наших иностранных партнёров, и не только в Европе, - рассказал Оздоев. - Это в равной степени относится как к базовой модели 9×21-мм пистолетного комплекса "Удав" так и к его развитию - 9×19-мм спортивным

пистолетам РГ-120, созданным в рамках ОКР "Аспид" и 9×19-мм самозарядному компактному пистолету, созданному в рамках ОКР "Полоз". Мы рассчитываем на новые экспортные поставки оружия в будущем».

Оздоев сообщил также, что производство «Аспидов», возможно, будет развернуто, помимо материнского предприятия, где он разработан, и на других площадках – в частности, на Ижевском механическом заводе, который специализируется на короткоствольном оружии.

«Аспиды» не боятся конкурентов

Говоря о заграничных аналогах «Аспида», эксперт отметил, что конкуренции с иностранными производителями оружия ЦНИИТОЧМАШ не боится.

«К аналогам нашего стрелкового изделия можно отнести широко известные зарубежные модели – например, Beretta, Glok, CZ. но следует отметить, что при схожих характеристиках, "Аспид" отличается простотой конструкции, надёжностью и приемлемой стоимостью, – подчеркнул Оздоев. – Благодаря этим качествам наш пистолет обладает хорошим экспортным потенциалом. Что же касается конкуренции, то не будем забывать: конкуренция - один из драйверов технологического развития и совершенствования как военной, так и гражданской продукции "Ростеха". Здоровую конкуренцию мы только приветствуем, и безусловно, стремимся обогнать других производителей, разрабатывая свои образцы вооружений.»

Что же касается экспортных перспектив боевого «родственника» «Аспида», пистолетного комплекса «Удав», которым недавно стали перевооружать российскую армию, то, по словам собеседника Expert.ru, такая возможность не исключена. Однако, последнее слово в этом вопросе остаётся за военными.

«Прошедший в августе военно-технический форум "Армия-2021" подтвердил интерес иностранных партнёров к "Удаву", и к сегодняшнему дню специалисты ЦНИИТОЧМАШ провели для некоторых потенциальных заказчиков технические консультации. Но решение о возможности поставки вооружений на экспорт принимается Министерством обороны», - сказал в заключение Оздоев.

…И моментально готов к стрельбе

Следует отметить, что «Аспид» применим как в мирных целях – в качестве спортивного или тренировочного оружия – так и для использования в качестве средства противодействия преступникам сотрудниками полиции или Росгвардии, прокомментировал разработку ЦНИИТОЧМАШ специалист в области стрелкового вооружения, историк оружия, автор книги «Боевые пистолеты мира» Максим Попенкер.

Пистолет, по его словам, уже доказал свою высокую эффективность при ведении боя в городских условиях. Одной из особенностей «Аспида» является упомянутый выше патрон 9×19-мм, который, в отличии от чисто российского 9×21-мм патрона армейского пистолета «Удав», наиболее распространён в мире. Причём, патрон этот – бронебойный, что позволяет ему преодолеть даже современную броневую защиту, подчеркнул эксперт.

Попенкер отметил также, что «Аспид» одинаково подходит как праворуким стрелкам, так и левшам. Кроме того, у пистолета довольно габаритный курок, с которым удобно работать даже в тактических перчатках. При этом ударно-спусковой механизм выполнен по системе double-action, то есть выстрел можно производить как с предварительно возведённого курка, так и самовзводом, а у ствола отсутствует кнопка задержки – после подачи полностью снаряжённого магазина пистолет мгновенно переходит в боевое положение и готов к стрельбе.