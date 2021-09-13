Шольц еще на шаг ближе к канцлерству

Воскресным вечером в Германии прошли вторые теледебаты между тремя претендентами на пост федерального канцлера ФРГ, освобождающийся после ухода Ангелы Меркель: лидером Христианско-демократического союза (CDU) и премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, представителем Социал-демократической партии (SPD), министром финансов действующего правительства и вице-канцлером Олафом Шольцом и одним из лидеров Зеленой партии Анналеной Баербок. Настроение консерваторов после вчерашнего вечера наверняка еще больше испортилось, потому что их кандидат не сумел ликвидировать отставание, а Олаф Шольц еще больше укрепил свои позиции фаворита. Два блиц-опроса, проведенные сразу после теледебатов, подтвердили явное лидерство левоцентристов социал-демократов, которые за две недели до выборов опережают консерваторов христианских демократов на комфортные 6%.

Правда, перевес SPD не настолько велик, чтобы самим сформировать правительство. Скорее всего, возникнет новая Большая коалиция, только непривычного для немцев цвета: социал-демократы войдут в союз с зелеными и свободными демократами или Левой партией. При любом варианте христианским демократам придется вспоминать давно забытую роль оппозиции.

Статья по теме: Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о необходимости "новой политики" в отношении России

Армин Лашет сделал в воскресенье вечером все, что мог, чтобы подорвать доверие избирателей к вице-канцлеру, и выдал свое лучшее за последние несколько месяцев выступление, но, похоже, этого уже недостаточно, чтобы вернуть консерваторам упущенные преимущество и инициативу.

Естественно, в первую очередь в таком, прямо скажем, неожиданном развитии событий виноват сам Лашет, вступивший в избирательную кампанию явным фаворитом. Он и вел себя как фаворит, но при этом, правда, допустил ряд ошибок, что привело к резкому снижению рейтингов как его лично, так и CDU.

Вчера лидер консерваторов вновь бросился в атаку на соперника, но в очередной раз показал, что жесткая борьба – не его конек. Он сделал ставку на политическую близость Олафа Шольца как министра финансов ФРГ и бывшего мэра Гамбурга к двум крупным финансовым скандалам, связанным с банкротством платежной компании Wirecard и делом CumEx, уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему удалось доставить Шольцу несколько не очень приятных минут, но сил для последнего удара у него не нашлось или не осталось. Вице-канцлеру же удалось смягчить негативный эффект при помощи контратаки.

Статья по теме: Наводнение в Германии ударит по партии Меркель

Не принесли Армину Лашету и особых дивидендов его обвинения в адрес Шольца в том, что он не исключает возможность коалиции с Левой партией, идеологическим последователем коммунистов из Восточной Германии, которую консерваторы считают «крайне опасной».

В пылу борьбы Лашет и Шольц явно забыли о третьем участнике, вернее, участнице дебатов, которая стояла между ними. По мнению наблюдателей, второй тур теледебатов явно может занести себе в актив Анналена Баербок, которая заняла выгодную позицию в стороне от схватки годящихся ей в отцы политиков. Она выгодно позиционировала себя как голос будущего, как политика, которого интересуют не разборки прошлого, а спасение планеты. К сожалению, для зеленых набранных ей в воскресенье очков будет явно недостаточно, чтобы компенсировать резкое снижение их рейтинга в последние недели.

Опросы показали, что вторые теледебаты не изменили соотношение сил. Перед ними 43% опрошенных ARD немцев поддерживали Олафа Шольца, 19% - Лашета и 13% - Баербок. Рейтинг Шольца после дуэли с Лашетом не изменился. Лашет и Баербок прибавили по несколько пунктов, но по-прежнему сильно отстают от социал-демократа.

Возможно, причина сохранения не устраивающего консерваторов статус-кво в том, что оба воскресных вечера разговоры шли о хорошо известных проблемах внутренней политики, начиная от борьбы с пандемией и заканчивая тем, как кандидаты будут бороться с изменениями климата. Что же касается внешней политики, то ее в пылу споров участники дебатов оба раза почти не затронули. Между тем, очевидно, что новому главе правительства ФРГ придется много времени и сил уделять тому, что происходит за границами Германии. Мир же с каждым если не днем, то месяцем становится все более непредсказуемым.

В следующее воскресенье, 19 сентября, состоится третий, заключительный тур теледебатов. Если они пройдут в том же ключе, что первые два, то социал-демократы могут заказывать шампанское – победа им будет почти обеспечена.