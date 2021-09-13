СК озвучил основные версии крушения самолета в Иркутской области

Следственный комитет России в качестве основных версий жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в 4 км от села Казачинское в Иркутской области рассматривает человеческий фактор и выход из строя техники, сообщается на сайте ведомства.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — говорится в сообщении.

Жесткая посадка самолета L-410 произошла 12 сентября, когда лайнер совершал перелет из Иркутска в село Казачинское, в 4 км от которого при заходе на посадку и произошла трагедия.

В момент аварии на борту находилось 16 человек, из которых четверо погибли, еще 12 доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). В настоящее время обнаружен «черный ящик», над расшифровкой записи которого работают специалисты.

Накануне власти региона сообщили, что они выплатят семьям погибших и пострадавших по одному миллиону рублей. Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести будет выплачено из регионального бюджета по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.

L410, разработанный в конце 1960-х на чехословацком предприятии Let, является двухмоторным самолетом. Машина эксплуатируется с 1973 года.

