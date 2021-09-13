Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона Москве. При этом, как отметил мэр, пока в городе бабье лето, но погода меняется очень быстро, передаёт РИА Новости.

«Сегодня хорошая, комфортная погода, но всё поменяется стремительно, – сказал Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 компании «Мосэнерго». – Так, с завтрашнего дня уже начнётся резкое похолодание. В этой связи мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе».

По словам градоначальника, к зимнему сезону готовы теплогенерация, внутренние домовые и магистральные сети, а также системы газоснабжения и водоснабжения.

«Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты города будут уже под теплом», – заявил он.

В свою очередь заместитель мэра Пётр Бирюков подтвердил, что в установленный срок теплоснабжение будет запущено.

«Да, Сергей Семёнович, в течение пяти дней нормативный срок, мы готовы», – подчеркнул Бирюков.

