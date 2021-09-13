Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Цена газа в Европе установила очередной рекорд, впервые превысив 750 долл. за тысячу кубов.

Согласно данным торгов, ещё утром стоимость октябрьского контракта на «голубое топливо» по индексу самого ликвидного хаба в Европе – голландского TTF – составляла 713,1 долл., в 10:30 мск она достигла отметки в 730 долл., к 13:36 иск – 741,2 долл. а в 15:36 мск поднялась до 751,2 долл.

Европейские цены на газ толкают вверх нежелание «Газпрома» покупать дополнительные транзитные мощности у Украины и Польши, а также падение объемов поставки СПГ в ЕС.

Напомним, 6 сентября «Эксперт» сообщал, что «Газпром» в два раза снизил прокачку газа по газопроводу «Ямал – Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) по сравнению с показателем днем ранее. Это следует из данных По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, экспорт газа по «Ямал – Европе» снизилась с 3 млн кубометров в час до 1,46 млн кубометров в час.

10 сентября стоимость природного газа на европейском биржевом рынке превысила 710 долл. за тыс. кубометров. При этом стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TT в начале торговой сессии в пятницу составляла 690,5 долл. за тыс. кубов, в течение дня корректировалась до 678,7 долл., но затем подскочила и в 17:40 мск достигла 710 долл. за тыс. кубов.