Трамп подтвердил намерение участвовать в президентских выборах 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора», – ответил Трамп на вопрос о его возможном участии в следующей президентской избирательной кампании. Экс-президент назвал «самым большим позором в истории страны» то, как был осуществлен вывод американских войск из Афганистана.Трамп заявил, что не считает действующего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для должности и что нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе. «Они продолжают твердить, что хотят объединить людей, что хотят быть инклюзивными, но они такими не являются», – сказал Трамп.

16 августа «Эксперт» сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден должен уйти в отставку на фоне бегства властей Афганистана.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в американской истории!» – передала слова Трампа в своем твиттере его помощница Лиз Харрингтон.

Кроме Афганистана Трамп припомнил Байдену голосование по почте на президентских выборах в США 2020 года, которое, по его мнению, было незаконным.

«Джо Байдену пора с позором уйти в отставку ... Это не должно иметь большого значения, потому что он изначально не был избран законно!», – добавил Трамп.