ЦБ обязал дилеров и брокеров формировать резервы

С 1 октября брокеры, дилеры, управляющие и форекс-дилеры должны соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования. Соответствующее указание Центробанка зарегистрировал Минюст России, сообщается на сайте ЦБ.

«Предполагается поэтапное установление норматива: с 1 октября 2021 года минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8%», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

Норматив достаточности капитала будет рассчитываться ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента. Эта мера должна позволить профессиональным участникам рынка покрыть возможные финансовые потери за свой счет.

Кроме того, для брокеров начнет действовать банковский аналог резервирования под кредитные требования. Таких условий им сейчас не предъявляют, хотя они, как и банки, несут обязательства по возврату средств клиентам. В ЦБ уточнили, что резерв можно уменьшить, если требования будут обеспечены активами хорошего качества.

По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, формирование резервов улучшит портфель инструментов, в которые брокеры будут вкладывать используемые в собственных интересах деньги клиентов. Активы должны размещаться либо в более устойчивые компании с наименьшим кредитным риском, либо изначально в более качественные инструменты, отметил он.

Ранее Expert.ru писал, что Центробанк определил признаки, по которым банки будут выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом в качестве платежных каналов. Речь, в частности, идет о нелегальных казино. Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Эксперты при этом не уверены, что рекомендации ЦБ не затронут граждан, совершающих легальные переводы и платежи, поскольку процедуры «обеления» не предусмотрено.